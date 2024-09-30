27日に最終回が放送されたNHK連続テレビ小説「虎に翼」に出演していた、松山ケンイチ（39）が29日、Xで「出演はしていたけども、思う所があり、観ていませんでした」と告白後、作品を視聴し、感想を連続で投稿し続けている。それに対し、芸能界からも反応の声が出ている。松山は「最終回が無事終わった事もあり、沙莉ちゃんに見てくださいと言われていたのでここに見た証として感想を乗っけながら最終回まで見ます。朝ドラ一気見何