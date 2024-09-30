結婚に踏み切れないカップルたちの7日間の旅を追った、ABEMAのオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』。9月26日（木）に放送された第2話では、さや香・新山の夫婦喧嘩の話をきっかけにスタジオがヒートアップする場面があった。©AbemaTV, Inc.今回のスタジオトークでは、喧嘩した際どう仲直りするかの話題に。ゲストの藤本美貴は「うちは庄司（智春）さんが3日間くらい家出するんですけど徐々