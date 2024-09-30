メディカル・データ・ビジョンは急反発している。前週末２７日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を２００万株（発行済み株数の５．２４％）、または１０億円としており、取得期間は９月３０日から来年３月３１日まで。資本効率の向上を通じた株主利益の向上やＭ＆Ａなどの機動的な資本政策の遂行、また取締役及び従業員に対するインセンティブ・プランの活用による優秀な人材の確保