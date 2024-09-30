エステーは反発している。前週末２７日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、最終利益を１４億円から２５億円（前期比９６．２％増）へ上方修正したことが好感されている。 ７月１日付で株式交付によりシャルダンを子会社化し、その後の９月２７日に吸収合併したのに伴い、上期決算で負ののれん発生益１１億円程度を特別利益として計上することが要因としている。なお、売上高４９２億円（同１０．６％