日本精線が急反発している。前週末２７日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を４５０億円から４７７億円（前期比６．６％増）へ、営業利益を４０億円から４９億円（同３８．５％増）へ、純利益を２８億円から３４億３０００万円（同３２．３％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２３円の年４６円から中間・期末各２８円の年５６円（前期４２円）に引き上げたことが好感されている。