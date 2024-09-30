ＳＢＩホールディングスは安い。前週末２７日の取引終了後、台湾の半導体ファウンドリー大手、力晶積成電子製造（ＰＳＭＣ）との半導体製造に関する共同事業を解消すると発表した。ＰＳＭＣから、日本国内での半導体製造事業について対応をしていくことが困難になり見送りたいとの通知を受けたため。半導体ファウンドリーだけでなく半導体後工程工場の展開、生成ＡＩデータセンターの立ち上げなど