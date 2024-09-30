ツインバードが反発している。前週末２７日の取引終了後、投資有価証券の一部を売却・縮減したのに伴い、２５年２月期に投資有価証券売却益７５００万円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS