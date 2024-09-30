週明け30日午前の東京株式市場で、日経平均株価は一時、前週末の終値より1900円超値下がりし、3万8000円台を割り込んだ。27日には自民党総裁選で石破茂氏が新総裁に選出されたことを受け、外国為替市場で1ドル=142円台まで円高ドル安が進行。円高が採算悪化につながる輸出関連株を中心に全面安となっている。午前の終値は、前週末の終値より1849円22銭（4.64%）安い3万7980円34銭。石破氏と総裁の座を争った高市早苗氏は金融