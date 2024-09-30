米女子ゴルフツアーの「ウォルマートＮＷアーカンソー選手権」最終日（２９日＝日本時間３０日、アーカンソー州のピナクルＣＣ＝パー７１）、３差７位から出たツアールーキーの西郷真央（２２＝島津製作所）が６バーディー、ノーボギーの６５で回り、通算１４アンダーの４位。日本勢最上位でフィニッシュした。前半１つ伸ばすと、後半５つのバーディーを奪ったが、優勝スコアには３打及ばなかった。西郷は「ショットが安定して