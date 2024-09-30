三菱食品は、イートアンドホールディングスと米国カリフォルニア州に合弁会社を設立する。新会社は「Eat＆MS USA Inc.」。出資比率はイートアンドHD51％、三菱食品49％。イートアンドHD次世代事業統括事業開発本部海外市場グループの松崎尚史氏が代表CEOに就任する。イートアンドHDの持つ外食事業のノウハウと、三菱食品の食品流通に関する総合力やネットワークによってシナジーを発揮し、米国での飲食店舗の運営に取り組む。イー