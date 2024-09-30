日本フードサービス協会がこのほど公表した、23年（1-12月）の「外食産業市場規模推計」は24兆1512億円（前年比20.2％増）となった。昨年5月に新型コロナの感染症法上の位置付けが5類に変わり、行動制限の緩和と人流が回復。インバウンド需要の回復もあり、2年連続で高い伸び率を記録した。19年（26.2兆円）との比較では8.1％減だが、コロナで18兆円まで落ち込んだ市場は、あと一歩のところまで回復してきたことが統計上でも裏付け