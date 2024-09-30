地下バンカーに潜伏中に、イスラエル戦闘機が投下した爆弾によって命を失ったヒズボラ最高指導者ハッサン・ナスララ師（６４）の遺体が収拾されたとＣＮＮやロイター通信が報じた。ナスララ師は２７日（金）夕方、レバノンの首都ベイルートの南部郊外ダーヒエ地区の一般住居地の建物地下に設置された組織本部バンカーで会議中に爆死した。ナスララ師の死はまずイスラエル軍部が２８日（土）午前１１時（日本時間午後５時）に主張し