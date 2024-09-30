27日に投開票された自民党総裁選で、第28代総裁に就いた石破茂氏（67）。10月1日召集の臨時国会では岸田文雄首相（67）の後継として第102代の首相に指名される見通しで、人事では副総裁に菅義偉前首相（75）、幹事長に森山裕総務会長（79）、選挙対策委員長に小泉進次郎元環境相（43）を起用する方針を固めたほか、林芳正官房長官（63）を続投させる見通し、などと報じられている。【もっと読む】効果絶大？ 石破茂新総裁「5度目