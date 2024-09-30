《Eテレ『星野源のおんがくこうろん』シーズン3が始まります！もーほんと最高に楽しい収録でした。》初公判ガーシー被告“反省したフリ”作戦も不発…綾野剛「精神崩壊の寸前」だったと厳罰求める歌手で俳優の星野源（43）が27日、自身のインスタグラムで、音楽教養番組『星野源のおんがくこうろん』（NHKEテレ）のシーズン3が、10月11日から4週連続で放送されることを発表した。この番組は音楽の歴史を変えた音楽家などについ