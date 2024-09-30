【あの人は今こうしている】【写真】元ジャニーズひかる一平さんが語る 事務所退所後の苦労と性加害問題について思うこと鼠先輩（歌手／51歳）◇◇◇16年前、白いスーツにパンチパーマ、サングラスという、怪しいいでたちでコミックソング「六本木〜GIROPPON〜」（ユニバーサルミュージック）を♪ポッポポポポポ、ポッポ〜と歌いヒットさせた歌手がいた。鼠先輩だ。その後、テレビであまり見なくなったが、鼠先輩