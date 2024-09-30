K-1でもはや敵ナシの王者が、名だたるタイトルを保持してきたタイ人ファイターを完全破壊。ロー、カーフ、ミドルなど蹴り全ての威力で圧倒し、最後は左カーフ2発で戦闘不能に…。衝撃のKO劇に「壊しちゃった」とファン騒然。K-1レジェンドの魔裟斗も「強いわ…」と思わず呟き、驚嘆しきりだった。【画像】魔裟斗も驚愕の衝撃KO、ダウンシーン（複数カット）【画像】魔裟斗も驚愕の衝撃KO、ダウンシーン（複数カット）9月29日、