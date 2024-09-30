ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐ（＝ＡＭＧ、５０２７）は海外で活躍する稀有（けう）なグロース上場企業として、株式市場の評価が高まっている。マーケティングやＥＣ（＝Ｅコマース、電子商取引）、広告収益化の支援ツールを展開しており、足元では法人クライアント向けＥＣ支援が飛躍的な成長となっている。８月には今１２月期業績計画の上方修正を発表。十河宏輔代表取締役ＣＥＯ（最高経営責任者）＝写真＝にアジア展開、今後の