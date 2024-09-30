週明けの日経平均株価は700円余り値下がりして取り引きが始まりました。その後、下げ幅を広げ、一時1600円以上、下落しました。27日に自民党の石破新総裁が誕生してから最初の取引となり、経済・財政政策への警戒感が影響していると市場関係者はみています。