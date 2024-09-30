マンチェスターユナイテッドは29日に行われたプレミアリーグ第6節トッテナム戦に0-3で敗れた。開始3分で失点すると前半42分にはブルーノ・フェルナンデスが一発退場を宣告され、数的不利を余儀なくされた（動画1分5秒から）。ジェームズ・マディソンの脛を蹴るプレーでレッドカードを提示されている。彼が一発退場なるのはキャリア初。トッテナムも…「完全に呪われている」5つのチームブルーノ・フェルナンデスは「チームメイトた