ヤンキースのジャッジ＝26日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグは29日、ア・リーグがレギュラーシーズンの全日程を終了してタイトルが確定し、ジャッジ（ヤンキース）が58本塁打、144打点でトップとなり、2022年以来の自身2度目の2冠に輝いた。首位打者は打率3割3分2厘のウィット（ロイヤルズ）、盗塁王は44盗塁のカバジェロ（レイズ）だった。投手はスクバル（タイガース）が18勝（4敗）で最多勝に輝