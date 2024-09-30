［東京３０日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比７１１円７３銭安の３万９１１７円８３銭と、反落してスタートした。自由民主党総裁選挙で石破茂氏が選出され、２７日引け後のマーケットが急速なドル安・円高と先物急落で反応した流れを嫌気し、一時下げ幅は１６００円超となった。足元は１５００円ほど安い３万８３００円台前半。主力株はトヨタ自動車が５％超安、ソニーグループ、日立製作所