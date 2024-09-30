nao(@n5555on)さんの娘は怒られて謝るたびにあることを言います。とても自然に言うのではじめはスルーしそうになったnaoさんですが、さすがに気になってきました。娘がそれを言う理由とは…？ ©n5555on ©n5555on ©n5555on ©n5555on ©n5555on 謝るたびに、絶対最後に「姫」とつけていたnaoさんの娘。「姫」と呼ぶことでママのご機嫌をとろうとして