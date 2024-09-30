9月19日にNetflixで配信スタートしたドラマ『極悪女王』（全5話）。1980年代の全女（全日本女子プロレス）をモデルにしたこの作品で、レスラーを演じた女優たちに絶賛の声が止まりません。◆唐田＆剛力への、ネット上での意地悪な声が消えたプロレスマニアからはシナリオについて一部疑問の声があるものの、女優たちの演技や試合シーンは凄まじいの一言。居場所のなかった少女たちが、リングに叩きつけられ、血みどろになり、男性