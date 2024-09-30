決してお手ごろ価格では無いランドセル。大切に6年間使ってほしいものですよね。しかし、親の思いとは裏腹に、子どもは雑に扱っていることも…。ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんは、長男が行うランドセルの扱いを見て、次男へのランドセルを選ぶ際の重要なポイントに気づきます。ユウコトリトリさんが思わず遠い目をしてしまうほどの、ランドセルの扱いとは？ ©yuko_toritori ©yuko_toritori