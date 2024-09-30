◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2024年9月29日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（30）が29日（日本時間30日）、シーズン最終戦となる敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1盗塁でチームの勝利に貢献。ドジャースは両リーグ最多98勝64敗でレギュラーシーズンを締めくくった。大谷は打率.310、54本塁打、130打点、59盗塁。首位打者こそならなかったが、日本選手初のトリプルスリーに加えて本塁