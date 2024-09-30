2020-21年の賞金女王・稲見萌寧が昨年、復活優勝を成し遂げた要因のひとつに新コーチ・柳橋章徳の存在があった。その柳橋が“ゴルフスイングの本質に迫る”チームを結成！ 体やクラブの使い方の原理原則を追求し、個人の潜在的な能力の限界を突破（ブレイクスルー）するメソッドを毎月紹介しよう。 クラブの重さに“負ける”ところからはじめよう 前傾せずにクラブをお腹の前で持つ。手首をゆるめ