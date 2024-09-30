帝国データバンクは３０日、主要食品メーカー１９５社が１０月に値上げを予定する飲食料品が２９１１品目に上るとの調査結果を発表した。ペットボトル飲料や食肉加工品、食用油の値上げが目立ち、単月の品目数としては４月の２８９７品目を超えて今年では最多となる。帝国データは、生活に身近な商品の相次ぐ値上げで「消費者の負担感は大きい」と指摘している。