橋本環奈（25）がヒロイン米田結を演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）が30日、スタートした。（※以下ネタばれあります）B'z初の朝ドラ主題歌となる書き下ろし曲「イルミネーション」が、橋本のギャル姿などのコラージュをあしらったオープニングで披露された。松本孝弘のメロディアスながら骨太のギターによるイントロで始まり、稲葉浩志の高音ボイスも堪能できる、ビートの効いた前向きな雰囲気の楽曲。放