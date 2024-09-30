きのう夜、横浜市の全長40メートルの踏切で20代の男性が電車にひかれ、死亡しました。警察は、男性が踏切内の待避スペースを間違えた可能性もあるとみて調べています。きのう午後11時ごろ、横浜市鶴見区にある「生見尾踏切」で外国籍の20代の男性がJR東海道線の上りの電車にはねられ、死亡しました。この踏切は、東海道線のほか、京浜東北線横須賀線の上下6線がまたがっていて、全長がおよそ40メートルあり、途中に待避スペース