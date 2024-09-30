石破新総裁の誕生を受け、週明けの東京株式市場は大荒れの展開となっています。日経平均株価の下げ幅は一時1900円を超えました。きょうの東京株式市場は全面安の展開。日経平均株価は寄り付き直後から大幅に値下がりし、一時1900円以上、下落しています。先週金曜日の自民党総裁選で当選した石破氏が日銀の独立性を尊重する立場を示していることから、日銀が年内に、再び追加利上げに踏み切るのではとの見方が拡大。高市氏の勝利を
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