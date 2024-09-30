オーストリアで総選挙の投開票が行われ、元ナチス党員が設立し「反移民」を掲げる極右政党が、初めて第1党になる見通しです。【映像】元ナチ党員設立の極右政党 初の第1党へ【映像】元ナチ党員設立の極右政党 初の第1党へオーストリアで29日、議会下院にあたる国民議会（定数183議席）の総選挙の投開票が実施されました。オーストリアの公共放送の出口調査による予測によりますと、極右政党「自由党」の得票率は約29％で、ネハ