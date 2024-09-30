自民党の石破茂総裁は、10月1日に召集される臨時国会で首相に指名されたあと、速やかに組閣し第一次石破内閣を発足させる。組閣を前に閣僚人事の全容が判明した。◇◇◇【“石破新内閣”の顔ぶれ】※敬称略。衆参の後の数字は当選回数。首相石破茂無派閥 衆12総務相村上誠一郎無派閥 衆12（元行革担当相）法相牧原秀樹旧谷垣G 衆5（初入閣）外相岩屋毅無派閥 衆9（元防衛相）財務相加藤勝信旧茂木派 衆7（