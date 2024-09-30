イスラエル軍による空爆により避難を余儀なくされ、外で眠る子どもたちを見守る女性＝２８日、レバノン・ベイルート/Carl Court/Getty Images（ＣＮＮ）中東レバノンでは、首都ベイルート南郊に対するイスラエル軍の空爆を受けて、数百世帯が避難先を求めて海岸や公共の広場で寝泊まりしている。こうした人々の中には別の場所での紛争からレバノンに逃れてきた人もいる。シリア人の難民のファティマ・チャヒネさんはＡＰ通信の取材