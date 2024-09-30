新しいＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」が３０日、スタートした。栄養士を目指すヒロイン・米田結（橋本環奈）の成長を描いた物語で、初回は結が高校に入学した日が描かれた。舞台は福岡・糸島。平成ど真ん中の０４年４月から始まる。高校に入学した結は、幼なじみの陽太（菅生新樹）とまたも同じクラスに。陽太は結の姉のことを口にするも、結は新しい友達は姉のことは知らないから口にするなと注意する。だが出席を取って