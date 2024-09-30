28日、鳥取県江府町の山中で捕獲された巨大イノシシ。奥大山地美恵宇田川保副会長「見た時は本当にびっくり。やっぱり（山の）主でしょうかね」大きさは人と比べてみると一目瞭然。体長は1メートル80センチ、体重は140キロと通常の2倍以上。「山の主」と呼ぶのにふさわしい大きさです。ワナに掛かっているところを発見されました。宇田川副会長「相手に向かって力を入れて飛びつこうとしますから、（ワナの）ワイヤが切れ