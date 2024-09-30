［フラットロック（ノースカロライナ州）２９日ロイター］ - ハリケーン「へリーン」が通過した米南東部で２９日、復旧作業が始まった。フロリダ州からバージニア州に至る各地では、暴風雨と高潮で数百万戸が停電、道路や橋が相次いで破壊され、大規模な洪水が発生した。米ＣＮＮテレビによると、サウスカロライナ、フロリダ、ジョージア、ノースカロライナ、バージニア各州で少なくとも計８９人が死亡した。当局は死者数