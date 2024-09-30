東京・国分寺市の住宅にハンマーのようなものを持った強盗グループが押し入り住人の女性の頭を殴りケガ逃走しました。午前4時頃、国分寺市西恋ヶ窪の住宅で複数人が押し入り、住人の60代女性をハンマーのようなもので殴った上テープで体を縛って逃走しました。女性は自分でテープを剥がして近くにいた新聞配達員に助けを求め病院に運ばれましたが、頭にケガをしました。当時、女性は2階で寝ていて物音がしたため、1階に降りると2人