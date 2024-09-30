Pavel Polityuk[キーウ ２８日 ロイター] - ウクライナ当局は、２８日に北東部スムイの病院にロシアによる攻撃があり、１０人が死亡、少なくとも２２人が負傷したと明らかにした。５人は重体という。国連ウクライナ人権監視団を率いるダニエル・ベル氏は聖パンテレイモン病院が「徘徊型兵器」による攻撃を４５分間隔で２回受けたとし、「ほとんどは救急隊員が現場に到着し、負傷者が避難しようとする中、起きた２回目の攻撃で