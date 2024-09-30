ドジャース・大谷翔平投手（２９）は２９日（日本時間３０日）の敵地ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４打数１安打１盗塁でレギュラーシーズン最終戦を終え、すでに地区優勝を決めているチームも２―１で逆転勝ちした。大谷は首位打者のアラエス（パドレス）には４厘差で及ばなかったものの５４本塁打、１３０打点の打撃２部門で２位以下を大きく引き離してリーグ２冠は当確。打率を３割１分で終え、日本人初のＭＬＢ