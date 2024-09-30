橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）より、B’ｚが今作のために書き下ろした主題歌「イルミネーション」に合わせて、橋本が元気いっぱいに踊るオープニングのノンクレジット映像がYouTube NHK公式チャンネルで公開された。【インタビュー】橋本環奈、朝ドラ『おむすび』渾身のギャルメイクに実父も驚き“これ誰ね!?”本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・