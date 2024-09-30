ソフトバンクやメジャーリーグ・マリナーズなどで活躍し、現在はBCリーグ・栃木に所属する川崎宗則内野手（43）が30日、MCを務めるフジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（30）についてコメントした。大谷は29日（日本時間30日）、シーズン最終戦となる敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1盗塁でチームの勝利に貢献。ドジャースは両リーグ最