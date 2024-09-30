9月も終わり10月がスタートしますね！2024年も残すところ３ヶ月、、、いろいろと数字が気になる時期になってきますが、こちらは数が多いか少ないかという多数決、、、いや”多数欠”のお話です！”多数が欠ける”と書いて「多数欠」。みなさん、ご覧になっていますでしょうか？漫画アプリ「GANMA！」で連載中、宮川大河によるWEBコミック。Anime Japanでも「アニメ化してほしいマンガランキング」で、2年連続トップ１０入りしてい