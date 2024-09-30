■台風１７号 【写真を見る】ダブル台風が日本列島へ台風18号は最大瞬間風速65メートルで沖縄に接近…台風17号は関東・東北をかすめる今後の進路と勢力最新情報 台風第１７号は、父島の南南西約２２０キロを１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。 台風第１７号は、３０日６時には父島の南南西約２２０キロの北緯２５度２５分、東経１４１度０５分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでい