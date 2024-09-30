30日8時45分、TOPIX先物期近2024年12月限は前週末清算値比111.5ポイント安の2634.5ポイントで寄り付いた。前週末のTOPIXの現物終値2740.94ポイントに対しては106.44ポイント安。夜間取引の終値2604ポイントに対しては30.5ポイント高となっている。 株探ニュース