30日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2024年12月限は前週末清算値比21ポイント安の642ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値675.75ポイントに対しては33.75ポイント安。夜間取引の終値637ポイントに対しては5ポイント高となっている。 株探ニュース