30日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝142円80銭前後と、前週末午後5時時点に比べ39銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝159円47銭前後と15銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース