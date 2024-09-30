Image: Allstate Protection Plans／YouTube 今年もケースは着けた方がいいかなぁ。先日発売となったApple（アップル）のiPhone 16シリーズに、6フィート（約182cm）の高さからコンクリートの道路の上に落とすと、ガラスが割れる脆弱性？が確認されました。以下はデバイス保険プロバイダーのAllstate Protection Plansによる落下テストの様子ですが、まぁ見事にバキバキになっております。ん