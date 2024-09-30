熊本大が工学部に今春導入した「半導体デバイス工学課程」の授業で解説する百瀬健教授＝2024年4月、熊本半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が工場を建て、関連企業の集積が進む九州で、産学官が半導体人材の育成に本格的に乗り出した。専門知識を備えた働き手が不足する懸念が強いため。一方学生は熱い視線を送っている。（共同通信＝小松陸）「半導体デバイスは生活を劇的に変化させた。経済安全保障上の