[モスクワ ２９日 ロイター] - ロシア大統領府は２９日、核兵器使用に関するドクトリン（基本原則）の修正案を準備しており、正式決定されるとの見解を示した。プーチン大統領は２５日、ロシアが通常兵器による攻撃を受けた場合、核兵器を使用する可能性があるし、核保有国の支援を受けた攻撃を共同攻撃と見なすと述べた。今回の修正は、西側から供与された長距離ミサイルでウクライナがロシア深部を攻撃することを許せば、ロ