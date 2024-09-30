Simon LewisMichelle Nichols[国連 ２８日 ロイター] - ロシアのラブロフ外相は２８日、国連総会の一般討論で演説し、ウクライナを支援する西側諸国が核保有国であるロシアに「勝つために戦おうとする考えは愚かで危険」だと主張した。また、ウクライナの「悪名高い」和平案に代わる交渉の土台はないとする西側諸国の主張も「同様に愚かしい」と述べた。ロシアは核兵器の保有を増やしておらず、米国との新戦略兵器削減条約（